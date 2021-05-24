Фонд дольщиков надеется восстановить права всех пострадавших к концу 2023 года

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Права на жилье всех обманутых дольщиков в России будут восстановлены до конца 2023 года, сообщил в интервью ТАСС гендиректор Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства Константин Тимофеев.

"Наши планы - принять все необходимые решения и до конца 2023 года защитить всех пострадавших граждан", - сказал Тимофеев.

Он отметил, что сегодня в России порядка 61% многоквартирных домов строится по счетам эскроу, и эта доля постоянно растет. По прогнозам главы Фонда дольщиков, до конца 2023 года основная масса застройщиков будет использовать проектное финансирование. "И только тогда мы сможем сказать, что новых граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков, появляться больше не будет", - уточнил Тимофеев.

По его словам, только за первый квартал 2021 года появилось порядка 7 тысяч новых пострадавших граждан. С одной стороны, на это повлиял длительный мораторий на включение домов в реестр проблемных объектов, который ввели в апреле 2020 года для поддержки девелоперов во время пандемии коронавируса, с другой - мораторий на проверки застройщиков.

"Такой динамики, мы надеемся, в дальнейшем уже не будет, и к концу следующего года прирост вообще прекратится", - сказал глава фонда. Он добавил, что в следующем году фонд сфокусируется на решение проблем именно новых обманутых дольщиков и новых проблемных объектов, которые поступят в том числе от субъектов, не справившихся со своими обязательствами. Затем задачей фонда останется только завершение долгостроев.