"Кортрос" начал строительство квартала для администрации в Екатеринбурге

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Девелоперская группа компаний "Кортрос" начала строительство административного квартала в новом екатеринбургском районе Академический, где разместятся подразделения государственных и муниципальных ведомств. Дизайн-проект квартала представлен главе города Екатеринбурга Алексею Орлову, сообщила в понедельник пресс-служба девелопера.

"Группа объявила о запуске строительства административного квартала в Академическом районе Екатеринбурга - он уже осенью текущего года станет самостоятельной территориальной единицей, восьмым районом города", - говорится в сообщении.

Юридически район уже сформирован, при этом необходимо провести серьезный комплекс мероприятий, чтобы сформировать органы исполнительной власти и территориальные органы федеральных ведомств, сказал глава города, подводя итоги визита в Академический. "Планов очень много, район перспективный. И в перспективе мы проговорили, что при реализации всех планов этот большой комплексный район, включая Широкую речку, Мичуринский, Солнечный, будет давать порядка 500 тыс. кв. м жилья в год. Это те задачи, которые ставят перед нами президент России и губернатор Свердловской области", - цитирует Орлова пресс-служба девелопера.

Высокие темпы развития территории стали возможны благодаря эффективному взаимодействию с федеральными, областными и муниципальными властями, прокомментировал, в свою очередь, президент ГК "Кортрос" Вениамин Голубицкий. По его словам, концепция "умного города", которую протестировал Академический, позволят сформировать в районе новую технологию взаимоотношения власти с населением. "Это будут новые технологии принятия решений, информированности, настоящий XXI век цифровых технологий на уровне жизни каждого гражданина", - приводит пресс-служба слова президента группы.

"Академический" - крупнейший в Европе градостроительный проект, реализуемый на юго-западе Екатеринбурга. Реализация проекта района началась в 2006 году, первые дома квартала были сданы в 2009 году. На территории площадью 1,3 тыс. га возводится район, в котором будут проживать более 325 тыс. жителей. Объем жилья составляет 9 млн кв. м, объем объектов социально-коммерческой инфраструктуры - 4 млн кв. м. Строительство на площади 1 300 га будет осуществляться до 2025 года.

Академический возводится российским девелопером - группой компаний "Кортрос" (до ребрендинга в марте 2013 года - девелоперская компания "Ренова - Стройгруп"). Группа компаний "Кортрос" реализует проекты жилищного строительства в четырех российских регионах. По данным Единого ресурса застройщиков, "Кортрос" занимает 17-е место среди крупнейших застройщиков России с общим объемом текущего строительства 727,2 тыс. кв. м.