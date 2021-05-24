В ЦБ сообщили, что ипотечное кредитование в России в апреле вышло на пиковый темп роста

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Ипотечное кредитование в РФ в апреле вновь вышло на пиковый темп роста, составив предварительно 2,8%. Об этом говорится в материалах Банка России.

"Ипотечное кредитование опять вышло на пиковый темп роста (около 2,8%, по предварительным данным), характерный для сентября декабря. Объем выдач в рамках льготной ипотеки под 6,5% практически не изменился по сравнению с мартом (132 млрд руб. против 135 млрд руб.), однако в условиях незначительного роста выдач "рыночной" ипотеки, по предварительным данным, доля льготной ипотеки в выдачах в апреле сократилась до 25% с 27% в марте", - отмечается в материалах.

Всего на 1 мая 2021 года российские банки в рамках программы ипотеки с господдержкой на новостройки по ставке не более 6,5% выдали кредитов на сумму более 1,4 трлн руб.