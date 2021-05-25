Володин предложил использовать опыт Москвы в ходе реновации жилья в регионах

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Опыт московской программы реновации жилья можно использовать при реализации аналогичных проектов в регионах. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин во вторник на открытии выставки в нижней палате парламента, посвященной московской программе реновации.

"Когда мы говорим о реновации, правильно сегодня, исходя из опыта, который уже есть, рассмотреть возможность реализации аналогичных программ в регионах. Потому что проблема со старым жильем есть по всей стране. И, конечно, такой подход, как в столице нашей родины, может быть актуальным в российских регионах", - сказал Володин.

В первую очередь, убежден он, реновацию следует проводить регионам-донорам. "Было бы правильно, чтобы регионы-доноры [московскую] программу реновации взяли на вооружение и стали этот вопрос решать", - отметил политик.

По его словам, Госдума сейчас занимается анализом правоприменительной практики в области реновации в столице. "Мы думаем о том, можно ли это все сделать в наших российских регионах так, как сегодня решает этот вопрос Москва", - отметил политик, подчеркнув масштаб программы в Москве. "1 млн человек должны въехать в новое жилье", - добавил он.

Володин считает, что жителям Москвы "эта программа нравится". "А если вспомнить, что происходило на стадии ее запуска, это были и бессонные ночи, и тяжелые дни, и большие сомнения. Все видят, что стало лучше, а в тот период времени было все очень непросто", - сказал председатель нижней палаты.

Московская реновация, продолжил Володин, является положительным примером совместной эффективной работы всех ветвей и уровней власти. "Поэтому, Сергей Семенович [Собянин], спасибо вам, спасибо тем, кто занимается этой программой на уровне и города, и префектур. Мы надеемся, что программа продолжит развитие и в наших регионах", - обратился он к мэру столицы. Спикер Госдумы также поблагодарил лидеров парламентских фракций и глав профильных комитетов нижней палаты за проделанную работу и консолидированную позицию при принятии соответствующего закона в 2017 году.

Изначальные риски

Володин заявил о беспрецедентном характере московской реновации. "Опыта такого не было. Всегда строили, но не думали, что необходимо будет сносить и предоставлять жилье. Домам по 60-70 лет, если эту программу не реализовывать, буквально через 10 лет все начнет сыпаться", - полагает он.

Спикер Госдумы признал, что в начале реализации программы ситуация была "более чем непростая". "Митинги, пикеты, встречи. Посмотрите, у нас 144 поправки было внесено в этот закон, - напомнил Володин. - Надо признать, риски были огромные. Мэр обратился к президенту, президент поддержал. Госдума в это непростое время, когда надо было вести диалог, все-таки смогла консолидировать всех".

Володин также отметил роль главы государства Владимира Путина в реализации программы, подчеркнув, что решение принималось в сложных экономических условиях на фоне зарубежных санкций. "В ситуации самой тяжелой начали программу реновации, предоставляется жилье. Поэтому давайте здесь будем объективны - его решение", - призвал политик.

По мнению Володина, судьба этой инициативы могла сложиться иначе. "Мы помним то время, когда к Государственной думе приходило огромное количество людей с требованием не проводить реновацию, когда звучали другие предложения - оставить все так, как есть", - заметил он.

Спикер палаты назвал решение о проведении реновации в столице "очень ответственным". "Всегда легко принимать решения, которые прекрасны и всем нравятся. А вот сейчас мы видим - это решение показало свою эффективность. Оно сегодня всех устраивает", - заключил Володин.

О выставке

Открывшаяся экспозиция "Московская реновация: шаг в будущее" рассказывает о ходе реализации программы реновации жилищного фонда. На ней представлены материалы о законодательной работе, положившей начало программе московской реновации, архитектурно-планировочные решения новых домов, варианты их отделки и благоустройства прилегающих территорий.

В мероприятии приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин, лидеры парламентских фракций и председатели профильных комитетов Госдумы.

Программа реновации столичного жилищного фонда была утверждена летом 2017 года. Она предусматривает расселение более 350 тыс. квартир общей площадью примерно 16 млн кв. м, в которых проживают около 1 млн москвичей. Всего в программу включено 5 174 дома. Ее реализацию планируется закончить к 2032 году.