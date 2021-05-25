Собянин и Володин открыли в Госдуме выставку о московской программе реновации

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин и мэр Москвы Сергей Собянин, а также руководители фракций и депутаты федерального парламента во вторник открыли в здании нижней палаты парламента на Охотном ряду выставку "Московская реновация: шаг в будущее".

"Хотел поблагодарить за доверие, которое оказал президент, когда поддержал эту программу, за поддержку Государственной думы, профильных комитетов и фракций, которые поддержали эту программу. С точки зрения политической поддержки она была беспрецедентной. Хотя и политическая дискуссия была тоже беспрецедентной в то время. Очень много было некорректной информации, специального запугивания населения, провокаций и так далее, но москвичи разобрались во всем этом, и подавляющее большинство домов, которым предложено было войти в реновацию, проголосовали [за]", - сказал Собянин в ходе открытия экспозиции.

Он добавил, что способ утверждения участия в программе реновации жителями был также "беспрецедентным" - добровольно поддержать решение должны были 2/3 от общего числа собственников одного дома посредством общедомовых собраний и через МФЦ или на портале "Активный гражданин". В итоге порядка 90% голосующих были согласны переехать в новое жилье. Кроме того, участники программы могут выйти из программы, но таких прецедентов пока нет. "А вот желающие дополнительные войти в эту программу есть, <...> но пока на этом этапе необходимо реализовать тот гигантский объем, который уже заложен в программу", - сказал мэр.

Собянин также подчеркнул, что программа реновации жилого фонда реализуется в столице бесплатно и обеспечивает участников рядом социальных гарантий. "Люди, которые переезжают из пятиэтажек в новые дома, у них капитализация увеличивается от 30 до 50 процентов, не говоря о том, что это жилье уже на очень долгую перспективу будет надежным и комфортным. Огромное спасибо москвичам, которые поддержали проекты планировок. По сути дела это и есть программа с конкретными градостроительными решениями, с конкретными решениями по жилищному и социальному строительству, соцкультбыту, транспортным системам и благоустройству, - это огромная работа", - сказал он.

Мэр уточнил, что большинство из 500 тыс. предложений по программе реновации, поступивших во время обсуждения от москвичей, по программе инновации, учтены. Кроме того, в Москве есть случаи, когда весь дом переселяется без единого судебного иска, что свидетельствует, по словам Собянина, о качестве предложенных квартир и персональной работе с жителями. "Понятно, что мы находимся с точки зрения объемов строительства в начальной стадии, но сегодня подготовлено уже все - градостроительная документация, стартовые площадки, проектирование и т. д., ресурсами обеспечена программа, что тоже немаловажно", - заключил он.

В свою очередь Володин поблагодарил правительство и мэра столицы за проведение программы. "Эта инициатива могла завершиться по-разному, мы помним то время, когда в Государственную думу приходило огромное количество людей с требованием не проводить реновацию, и звучали другие предложения - оставить все так, как есть. Но если оставить как есть, то это значит, что буквально через 5-10 лет дома начнут сыпаться, им по 60-70 лет, они были рассчитаны на 30-40 лет максимально. Понимая эту ответственность, мэр обратился к президенту, получив поддержку со стороны президента, дальше началась работа над законом прямого действия, в котором были защищены права граждан, и здесь, действительно, работа была огромная <...> - порядка 144 только поправок рассмотренных и принятых", - отметил председатель федерального парламента.

О выставке

Посетители выставки "Московская реновация: шаг в будущее" могут увидеть текстовые и графические материалы, фотографии и видеоконтент на семи светодиодных экранах. Кроме того, с помощью интерактивной информационной стойки с тач-экраном можно ознакомиться с картой программы реновации, детализированной по округам, районам и кварталам. На карте представлены дома, включенные в программу, и стартовые площадки.

Среди других тематических блоков - этапы переселения, интерьеры новых квартир с улучшенной отделкой, благоустройство дворовых территорий, информация о возможности увеличения жилплощади за дополнительную плату. С помощью QR-кода можно найти ответы на часто задаваемые вопросы о программе реновации.

О программе

Программа реновации жилищного фонда в Москве была утверждена 1 августа 2017 года. В нее включены 5 175 домов - около 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. м. с порядка 1 млн жильцов. Первые новоселы въехали в новые дома в феврале 2018 года.

Для строительства новых домов подобрано 500 стартовых площадок общей мощностью 7,9 млн кв. м. Они расположены во всех административных округах города, максимально близко к пятиэтажкам, включенным в программу.

Двадцать четвертого мая пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на заммэра Москвы Андрея Бочкарева сообщила, что число участников программы реновации в Москве, которые уже переехали в новое жилье, превысило 30 тыс., всего же с момента запуска программы начато переселение 38 тыс. москвичей из 256 старых домов.

Так, по программе сейчас построено 113 новых домов площадью порядка 1,3 млн кв. м, из них под заселение уже передано 89. Продолжается строительство 174 домов мощностью 2,8 млн кв. м, еще 92 новостройки мощностью 1,8 млн кв. м находятся в проектировании. Также завершен демонтаж 50 старых домов.