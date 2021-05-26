Комитет Госдумы по собственности рекомендовал доработать законопроект об апартаментах

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям на заседании в среду поддержал концепцию законопроекта группы сенаторов и депутатов, который регулирует правовой статус апартаментов и вводит понятие многофункционального здания, но рекомендовал доработать отдельные положения законодательной инициативы.

"Комитет по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям поддерживает концепцию проекта федерального закона <...> и рекомендует Государственной думе ее одобрить при рассмотрении законопроекта в первом чтении", - говорится в заключении комитета, которое есть в распоряжении ТАСС.

В частности, комитет обращает внимание на то, что положения законопроекта распространяются только на новое строительство апартаментов и не затрагивают существующие объекты. Однако данные отношения должны быть также урегулированы, поскольку на практике возникают проблемы с установлением режима общей собственности на общее имущество в таком здании, с управлением общим имуществом, капитальным ремонтом и регистрацией граждан по месту пребывания в таких помещениях, считают в комитете.

По оценкам ДОМ.РФ, которые приводятся в заключении, на конец 2019 года общий фонд апартаментов в России составлял 5-7 млн кв. м и был расположен преимущественно в городах-миллионниках. Ежегодный ввод апартаментов в Москве оценивается в 0,3-0,5 млн кв. м, то есть составляет 6-10% от годового ввода жилья в столице.

Кроме того, как отмечается в заключении комитета, законопроект не решает вопрос правового статуса земельного участка под многофункциональным зданием, а также непонятен вид его разрешенного использования. Поэтому в случае признания апартаментов жильем возникнет необходимость ввести новый вид разрешенного использования земли - что-то среднее между "деловым управлением" и "среднеэтажной или многоэтажной жилой застройкой", считают в комитете.

Еще одно замечание касается положения законопроекта, предусматривающего упрощенный порядок перевода жилых помещений в многофункциональном здании в нежилые по сравнению с аналогичной процедурой в многоквартирном доме. Комитет полагает, что предлагаемое решение может вызвать много жалоб и разногласий на практике, когда по соседству с жильцами и без их согласования могут появиться, например, тренажерный зал, хостел или апарт-отель. "В этой связи представляется целесообразным проработать вопрос согласования решения о переводе жилых помещений в нежилые с соседями сверху и снизу, если такие помещения являются жилыми", - отмечается в заключении.

Статус апартаментов

Группа сенаторов и депутатов в апреле внесла в Госдуму законопроект о правовом статусе апартаментов как нового вида недвижимости. Так, предлагается ввести понятие "многофункциональные здания", то есть здания, состоящие из нежилых и жилых помещений, расположенные вне границ жилой застройки, в общественно-деловой зоне. Законопроект дает право собственникам апартаментов зарегистрироваться в них после перевода помещения в жилое. Однако законопроект не распространяется на уже построенные здания с апартаментами.

При этом вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев, который является одним из авторов законопроекта, сообщал ранее ТАСС, что вопрос о наделении новым правовым статусом уже построенных зданий с апартаментами будет обсуждаться при подготовке законопроекта ко второму чтению.

В свою очередь, премьер-министр Михаил Мишустин по итогам ежегодного отчета правительства в Госдуме поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину создать рабочую группу с участием депутатов и сенаторов по доработке законопроекта до 1 июля. До 15 июня Минстрой России должен продолжить работу по определению статуса апартаментов.

В настоящее время апартаменты являются нежилыми помещениями, которые приравниваются к коммерческой недвижимости. Из-за отсутствия статуса жилого помещения собственники апартаментов не могут получить постоянную регистрацию, а вопросы регулирования тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства и коммунальных проблем в таких домах не подпадают под контроль Госжилинспекции. Еще одна проблема апартаментов - они не обеспечены социальной инфраструктурой.