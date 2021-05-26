Путин утвердил обязанность банков объяснять причину отказа в ипотечных каникулах

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает банки объяснять заемщикам причину отказа в предоставлении им ипотечных каникул. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

Согласно закону об ипотечных каникулах, заемщики, попавшие в трудную жизненную ситуацию, имеют право обратиться в банк с просьбой о предоставлении льготного периода на срок не более шести месяцев. В течение этого периода заемщик может либо уменьшить размер выплат, либо приостановить их. В законе определены критерии трудной жизненной ситуации, основной из них - снижение дохода более чем на 30%.

Как отмечалось в пояснительной записке к документу, заемщики продолжают жаловаться на необоснованные отказы банков в предоставлении им кредитных или ипотечных каникул. Принятый закон обязывает банки в уведомлении об отказе указывать его причины.

Принятие закона обеспечит заемщиков правовыми гарантиями на получение от банков информации о причинах отказа в предоставлении кредитных или ипотечных каникул, указывалось в пояснительной записке. При необоснованном отказе в изменении условий кредитного договора заемщики смогут обжаловать действия кредитной организации в досудебном либо судебном порядке и тем самым осуществить защиту своих прав как потребителей финансовых услуг.