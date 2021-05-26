Российские банки заявили о серьезном росте спроса на кредиты для покупки загородных домов

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Россияне с начала пандемии стали активно брать кредиты для покупки загородной недвижимости и земельных участков. Банки ожидают дальнейшего увеличения спроса, сообщили в опрошенных ТАСС кредитных организациях.

"Темпы роста спроса загородную недвижимость и кредиты впечатляют - они уже опередили динамику двух предыдущих лет. В прошлом году на фоне пандемических ограничений застройщики отмечали увеличение спроса в этом сегменте более чем на 50%. И у нас количество заявок было на 40% больше, чем в 2019 году. В этом году эта тенденция будет только набирать обороты, нас ждет настоящий бум загородного строительства. <…> Благодаря взрывному росту спроса и широкому географическому охвату нашей программы мы рассчитываем до конца года увеличить продажи в этом сегменте более чем в пять раз", - заявил ТАСС вице-президент, директор по развитию партнерской сети Почта банка Андрей Павлов.

Крупнейший банк России - Сбербанк - за январь - апрель 2021 года оформил в 3,5 раза больше ипотечных кредитов на загородную недвижимость и земельные участки, чем за аналогичный период прошлого года. При этом больше всего ипотечных кредитов на загородную недвижимость с начала года было выдано в Московской области и в Москве. Также в лидерах - Краснодарский край и Санкт-Петербург.

По словам вице-президента, директора дивизиона "ДомКлик" Сбербанка Николая Васева, за время пандемии спрос увеличился не только на ипотеку на индивидуальные дома, но и на дачные дома и земельные участки. "Такой рост связан с тем, что люди во время пандемии все чаще выбирают отдых дома, и многие задумались о покупке дачи. Интерес к такой недвижимости продолжит расти, даже если будут открыты дополнительные направления для туризма за границу", - считает Васев, слова которого привела пресс-служба "Сбера".

Семейная ипотека простимулирует спрос

Между тем в ПСБ (входит в 10 крупнейших банков России) до недавнего времени не наблюдали значительного спроса со стороны клиентов на ипотеку для индивидуального жилищного строительства, заявила ТАСС руководитель центра разработки ипотечных продуктов ПСБ Марина Заботина.

"Но, по нашим оценкам, расширение государственной программы "Семейная ипотека" простимулирует спрос населения на строительство частных домов. Определенное влияние на спрос может оказать и изменение образа жизни россиян: среди жителей крупных городов сохраняется заметная доля тех, кто продолжает работать дистанционно и предпочитает жить в более комфортной и экологичной среде", - добавила она.

Ранее опрошенные ТАСС эксперты заявляли, что земельные участки под строительство индивидуального жилья могут подорожать в России на 3-5% к текущей стоимости до конца 2021 года на фоне распространения семейной ипотеки на такие проекты, а также из-за продолжающегося тренда на загородную недвижимость, который начался в пандемию.

В апреле правительство России расширило условия программы семейной ипотеки на строительство частного дома и приобретение земельного участка. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отмечал, что за счет изменений дополнительно может быть выдано более 20 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму около 79 млрд рублей.