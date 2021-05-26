ДОМ.РФ запустит проект по обучению информационному моделированию в строительной отрасли

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. ДОМ.РФ 1 августа 2021 года планирует запустить проект "Цифровая академия" для внедрения технологий информационного моделирования в строительной отрасли и обучения специалистов, ежегодно планируется обучать около 4 тыс. человек. Об этом в среду сообщил директор по цифровой трансформации "ДОМ.РФ" Николай Козак на Российском форуме по инновациям в недвижимости.

"Мы как институт развития работаем в этом направлении и 1 августа запускаем проект "Цифровая академия". Это будет продолжение нашего образовательного портала. <...> Мы видим наш вклад в том, чтобы объяснить, что такое цифровизация, очень быстро обучить специалистов и сертифицировать из согласно ГОСТ", - сказал Козак на сессии "Инвестиции, инновации, инфраструктура".

По его словам, проект должен решить одну из главных проблем на пути популяризации технологии информационного моделирования в строительстве - дефицита кадров с профильными компетенциями.

Как уточнили в ДОМ.РФ, Цифровая академия позволит ежегодно обучать около 4 тыс. сертифицированных специалистов.

В основе информационного моделирования здания лежит проектирование строительного объекта как единого целого. Изменение одного из параметров влечет автоматическое изменение связанных с ним параметров и объектов, вплоть до чертежей, спецификаций и календарного графика.

Внедрение информационного моделирования в России входит в список целевых показателей реализации национального проекта "Жилье и городская среда".