В Минстрое считают, что дома-конструкторы могут занять до 30% российского рынка

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Технология строительства префаб, предполагающая возведение зданий на площадке по принципу конструктора из заранее изготовленных на заводе модулей, может занять в ближайшие 10 лет до 30% российского строительного рынка. Такое мнение высказал замминистра строительства и ЖКХ Дмитрий Волков на Российском форуме по инновациям в недвижимости в среду.

При строительстве по технологии префаб (от англ. prefab - сборный дом) модули зданий изготавливаются на заводах и доставляются на место строительства в виде готовых жилых блоков, которые легко и быстро собираются на месте в единое здание.

"На мой взгляд, нет ничего более перспективного и актуального, чем префаб. Возможно, это очень гипотетическая цифра, но думаю, в пределах 30% в ближайшие 10 лет или более эта технология займет", - сказал Волков на сессии "Инвестиции, инновации, инфраструктура".

По словам замминистра, пока единственный завод по префабу находится в Подмосковье, однако российские девелоперы уже движутся в направлении мирового опыта. "Это уже даже не наше будущее, а настоящее", - подчеркнул Волков.

Ранее сообщалось, что Минстрой планирует создать свод правил, который позволит упростить модульное домостроение в России. Как пояснял Волков, речь идет не только о нормативно-правовом регулировании, но и стандартизации.