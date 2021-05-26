Минстрой заявил о работе над ростом производительности труда на стройках на 10%

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Повышение производительности труда в строительстве минимум на 10% обсуждается на площадке правительства в рамках стратегии развития строительной отрасли. Об этом сообщил замминистра строительства и ЖКХ Дмитрий Волков на Российском форуме по инновациям в недвижимости в среду.

"В стратегии развития стройотрасли, которая обсуждается на площадке правительства, заявляется в качестве одного из показателей рост производительности труда как минимум на 10%", - сказал Волков на сессии "Инвестиции, инновации, инфраструктура". Он добавил, что для этого строительная отрасль должна развиваться как инновационная.

По словам замминистра, производительность труда не росла в строительстве много лет, и это мировая практика. "За последние 10 лет в России минус 4,2% к индексу производительности труда, это данные Росстата, и ровно такая ситуация в мире практически везде", - пояснил Волков.