Томская область за первое полугодие 2021 года увеличила объемы ввода жилья на 25%

ТОМСК, 26 мая. /ТАСС/. Строительные организации Томской области за первое полугодие ввели 117 тыс. кв. м жилья, что больше, чем за аналогичный период прошлого года на 25%. Рост стал возможен благодаря развитию индивидуального жилищного строительства, а также застройке новых микрорайонов на окраинах Томска, сообщил, отвечая на вопрос корреспондент ТАСС, вице-губернатор Евгений Паршуто.

"У нас по программе 474 тыс. кв. м (жилья надо построить в 2021 году - прим. ТАСС). 117 тыс. введено, мы работаем с опережением прошлого года порядка 25%. Я очень надеюсь, что мы параметры нацпроекта выполним", - сказал Паршуто.

Рост связан преимущественно с развитием индивидуального жилищного строительства, а также строительством новых микрорайонов в окраинах Томска. Также вице-губернатор отметил, что из-за пандемии есть проблема с работниками на стройках (из-за отсутствия трудовых мигрантов - прим. ТАСС) и сейчас задача властей региона сохранить строительный комплекс области, который, при должной поддержке, сам наберет нужное количество рабочих рук.

Паршуто отметил, что в 2021 году должно завершиться строительство детских садов по нацпроекту "Демография", план которого был утвержден еще в 2019 году. Так, по итогам 2021 года в областном центре появятся восемь новых детских садов, места получат более 1 тыс. детей. Однако в Томске и Томском районе полностью очереди в ясельные группы закрыты не будут из-за развития жилищного строительства, появления новых микрорайонов. Сейчас власти ищут решение данной проблемы, так как федеральные средства в таком объеме, как по нацпроекту, выделяться не будут. Планируется строить соцучреждения при помощи концессионных соглашений, а рассчитываться с подрядчиком в течение 10-15 последующих лет.

Ранее Паршуто сообщал, что Томская область ввела в 2019 году 439 тыс. кв. м жилья при плановых, установленных нацпроектом "Жилье и городская среда", показателях в 531 тыс. кв. м. В 2020 году регион должен был ввести по планам нацпроекта 590 тыс. кв. метров жилья, однако позже власти заявили, что объем ввода жилья в 2020-м году из-за спада в строительстве будет на уровне 2019 года. В конце 2020 года план нацпроекта был скорректирован, сроки реализации сдвинуты с 2024-го на 2030 год. Для его реализации в регионе необходимо удвоить объем строительства и вводить до 900 тыс. кв. метров в год.