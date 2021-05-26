Губернатор Ленобласти попросил Мишустина продлить льготную ипотеку до 2023 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обратился к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой сохранить действие программы льготной ипотеки до 2023 года. Об этом сообщили в среду в пресс-службе правительства региона.

"Главные аргументы из письма губернатора Ленинградской области: льготная ипотека стимулировала жилищное строительство и дала возможность большему числу жителей региона улучшить свои жилищные условия. В письме главы региона отмечается, что льготная ипотека позволила в значительной мере улучшить ситуацию в жилищном строительстве, обеспечить необходимые объемы и темпы ввода жилья в эксплуатацию, как следствие - значительно увеличилось количество граждан, улучшивших свои жилищные условия на территории Ленинградской области", - говорится в сообщении с уточнением, что губернатор просит сохранить действие программы до 2023 года.

По данным пресс-службы, план по вводу жилья в Ленинградской области в 2020 году был выполнен на 121%. За все время действия льготной ипотеки в регионе выдали около 7 тыс. кредитов на сумму почти 21 млрд рублей.

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках была утверждена правительством РФ в конце апреля 2020 года. Она призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, которая столкнулась с падающим спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике в связи с пандемией.

Ипотечный кредит на льготных условиях можно взять на сумму до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей - в остальных регионах. Изначально программу планировалось завершить 1 ноября 2020 года, но позже правительство продлило ее до 1 июля 2021 года. Кабмин рассматривает варианты для дальнейшего продления программы после 1 июля.