Аналитики выяснили, в каких городах чаще всего берут семейную ипотеку

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Лидерами среди городов, в которых чаще всего россияне берут семейную ипотеку, в этом году стали Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Краснодар. Такие выводы сделали аналитики Райффайзенбанка и "Группы ЛСР" (исследование есть в распоряжении ТАСС).

"В 2021 году в рамках семейной ипотеки стали больше покупать квартиры в регионах, топ выдач выглядит теперь так: Москва (41%), Санкт-Петербург (23%), Новосибирск (7%), Екатеринбург (5%) и Краснодар (4%), - отмечается в исследовании. - Средняя сумма займа за год увеличилась в Петербурге с 3,7 млн до 5,6 млн рублей, а в Екатеринбурге с 1,9 до 2,5 млн. В Москве и в остальных регионах средний чек семейной ипотеки не изменился: приблизительно 5 и 2 млн рублей соответственно".

При этом в 2020 году наибольшей популярностью семейная ипотека пользовалась в Москве (64% всех выдач по программе), Санкт-Петербурге (16%), Московской области (5%), Перми и Екатеринбурге (по 2% в каждом из городов).

Как показали результаты исследования, средний срок займа в 2021 году стал меньше и составил 189 месяцев, годом ранее он был 194 месяца. Одновременно увеличился средний ежемесячный платеж, составив 87 130 рублей против 60 327 годом ранее. Аналитики связывают это в первую очередь с тем, что все больше семей стремятся погасить жилищный кредит досрочно.

Между тем, как и годом ранее, чаще всего семейную ипотеку берут для покупки жилья в новостройке. Так, в столице с января по апрель этого года наибольшей популярностью пользовались трехкомнатные квартиры - на них пришлось 52% спроса, следует из данных "Группы ЛСР". Однокомнатные и двухкомнатные квартиры заемщикам были интересны примерно в равной степени. В ЖК комфорт-класса они составили по 23% спроса, а в бизнесе - 24% и 23% соответственно.

Исследование основано на собственных данных Райффайзенбанка и "Группы ЛСР" в рамках работы по программе "Семейная ипотека" за январь - апрель 2021 года и 2020 год.

О семейной ипотеке

Программа предоставления ипотеки по льготной ставке до 6% для семей с двумя и более детьми, рожденными в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, была запущена в начале 2018 года по поручению президента России Владимира Путина. Семейная ипотека также доступна семьям с одним ребенком, если у него есть инвалидность. Программа дает возможность не только взять кредит на квартиру в новостройке, но и рефинансировать имеющуюся ипотеку на жилье на первичном рынке. Оператором программы семейной ипотеки выступает ДОМ.РФ.

Правительство РФ 19 апреля расширило условия программы семейной ипотеки на строительство частного дома и приобретение земельного участка. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что за счет изменений дополнительно может быть выдано более 20 тыс. ипотек на общую сумму около 79 млрд рублей. Максимальная сумма ипотечного кредита для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей - 12 млн рублей, для остальных регионов - 6 млн рублей.