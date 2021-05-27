В Приамурье в 2020 году жилье получили в 1,5 раза больше льготников, чем годом ранее

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 мая. /ТАСС/. Более 630 семей льготных категорий улучшили в 2020 году жилищные условия в Амурской области, что в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Об этом в четверг во время отчета о результатах работы правительства области за 2020 год сказал губернатор Василий Орлов.

"Продолжалось обеспечение льготников жильем. На это было направлено в два раза больше средств, чем в 2019 году - почти 630 млн рублей. Жилищные условия улучшили 637 семей, в полтора раза больше, чем годом ранее. В текущем году жилье получат еще 448 амурских семей", - сказал Орлов.

Он отметил, что в 2020 году был утвержден порядок обеспечения жильем многодетных семей в зоне Байкало-Амурской магистрали, а детям-сиротам начали предоставлять выплату на приобретение жилья в собственность. "В прошлом году выдано 52 жилищных сертификата, в этом - выдадим 95", - сказал он.