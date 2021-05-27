Минстрой оценил потенциал применения комплексного развития территорий в 418 участков

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Механизм комплексного развития территорий может быть применен на 418 земельных участках по всей России. Об этом сообщил в четверг глава Минстроя Ирек Файзуллин на заседании коллегии министерства.

"По предварительному анализу, реализация механизма комплексного развития территорий возможна на 418 земельных участках площадью более 20 тыс. га", - сказал он.

Министр добавил, что градостроительный потенциал на возможных территориях комплексного развития оценивается в более чем 700 млн кв. м.

Президент Владимир Путин в конце 2020 года подписал закон о механизме комплексного развития территорий, который предусматривает расселение аварийного и ветхого жилья, а также дает региональным властям возможность сноса неаварийных многоквартирных домов. Законом предусматривается реализация программ обновления городской застройки с привлечением внебюджетных источников. КРТ будет проводиться по решению правительства, властей регионов и органов местного самоуправления.