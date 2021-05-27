Хуснуллин заявил, что около 5% в росте цен на жилье пришлось на льготную ипотеку

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Программа льготной ипотеки на новостройки отразилась на росте цен на жилье в России. В целом на нее пришлось около 5% роста цен, сообщил в четверг журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин после заседания коллегии Минстроя.

"Мы видим, что ипотека в росте цен дала около 5%. Но ипотека в то же время дала приток средств в отрасль. Ипотека повлияла на рост [цен на жилье], но и дала очень серьезное развитие", - сказал он.

В то же время вице-премьер отметил и другие факторы роста цен на новостройки в РФ. Это приостановка строительства в некоторых регионах из-за пандемии в 2020 году, нехватка трудовых ресурсов, удорожание строительных материалов, особенно металла, рост инфляции и недостаток предложения жилья.

Ранее Хуснуллин поручил создать штаб по анализу роста цен на жилье, в который войдут представители Минстроя, Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России и Главгосэкспертизы. 8 апреля президент РФ Владимир Путин поручил изучить ситуацию с существенным ростом цен на жилье в России. По его словам, в среднем по стране рост цен на жилье составил 12%, но в ряде регионов динамика была выше.

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках была утверждена правительством РФ в конце апреля 2020 года. Она призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, которая столкнулась с падающим спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике в связи с пандемией. Изначально программу планировалось завершить 1 ноября 2020 года, но позже правительство РФ продлило ее до 1 июля 2021 года. В настоящее время кабмин рассматривает варианты для дальнейшего продления программы после 1 июля.