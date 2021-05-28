Девелопер изменит проект ЖК в Подмосковье для сохранения уникального 13-ствольного дуба

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Уникальный многовековой дуб, попавший в пятно застройки четвертой очереди жилого комплекса "Микрогород "В лесу" в городском округе Красногорск, будет сохранен и станет элементом благоустройства комплекса. Для этого девелопер проекта компания "ПроГород" (входит в периметр госкорпорации ВЭБ.РФ) приняла решение изменить изначальный проект застройки, тем самым сохранив дерево, входящее в реестр "Удивительные деревья" России, рассказал ТАСС коммерческий директор компании Игорь Соломатин.

"Принято решение изменить проект новой очереди для сохранения природного наследия - векового дуба", - сообщил он. По словам Соломатина, в первоначальном генплане застройки и проекте планировки территории сохранение дерева было сложной задачей.

Черешчатый дуб, произрастающий рядом с ранее возведенными корпусами жилого комплекса, был внесен в реестр "Удивительные деревья России" всероссийской программы "Деревья - памятники живой природы" в мае 2019 года. Его возраст, по разным оценкам, составляет от 200 до 700 лет.

Соломатин отметил, что с начала весны 2021 года девелопер вел переговоры с жителями, просчитывая варианты позитивного разрешения данной ситуации. Инициативная группа, обеспокоенная судьбой дуба, обратилась к застройщику с просьбой принять все необходимые меры для сохранения памятника живой природы.

По словам Соломатина, с участием профессиональных дендрологов и экологов изучался вопрос по пересадке дуба, а также анализировались варианты перепроектирования ЖК с учетом проходящей рядом газовой магистрали. "После нескольких месяцев напряженной работы ответ был найден - один из корпусов ЖК будет перенесен в пользу сохранения дерева", - подчеркнул Соломатин. Он рассказал, что дуб станет частью благоустройства новой очереди. Возле него появятся охранные таблички, а в будущем будет организован экомониторинг.

"В рамках управления проектом "Микрогород "В лесу" девелопер "ПроГород" ответственно относится к зеленому строительству и экологии, а также к сохранению природного наследия на территории своих проектов. Ситуация с дубом для нас - как раз и есть пример социально-ответственного "зеленого" девелопмента, в рамках которого мы изменили проект, закладывая дополнительные расходы на перепроектирование, в пользу векового дерева и эстетического спокойствия наших жителей, которые хотели сохранить природное наследие в зоне своего проживания", - отметил Соломатин.

О "Микрогороде "В лесу"

ЖК "Микрогород "В лесу" расположен в Красногорском районе Московской области в 10 минутах езды на общественном транспорте от станции метро "Пятницкое шоссе". Проект реализуется с 2011 года. В жилом комплексе возведены школа, детский сад, объекты торговли и развлечений, спорта и бытовых услуг, также имеется лесопарк площадью 7 га.

В апреле банк ДОМ.РФ сообщил, что выделит 14,5 млрд рублей на строительство четвертой очереди жилого комплекса. Средства проектного финансирования планируется направить на строительство 11 домов переменной этажности высотой от 9 до 15 этажей.