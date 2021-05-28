В программу реновации в Москве включили еще 13 стартовых площадок

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Перечень стартовых площадок-кварталов, на которых планируется построить дома для переселения по программе реновации в Москве, увеличился на 13 адресов. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин, сообщили в пятницу в пресс-службе мэра и правительства столицы.

"Новые площадки расположены в семи административных округах и 12 районах Москвы. Общая мощность площадок составляет 248,2 тыс. кв. м жилья. Строительство домов на этих площадках позволит расселить 50 старых домов с более чем 3,5 тыс. квартир и предоставить комфортное жилье 9 тыс. москвичей", - сообщили в пресс-службе.

Из 13 семь площадок располагаются на месте домов, включенных в программу реновации. "Правительство Москвы продолжает формирование перечней домов, строящихся в рамках второй волны реновации. <...> Всего для строительства новых домов по программе реновации подобрано уже 513 стартовых площадок общей мощностью 8,1 млн кв. м", - отметили в пресс-службе.

Новые площадки расположены по следующим адресам: Клязьминская улица, вл. 26; улица Константинова, вл. 2; Маломосковская улица, вл. 15А, Ярославская улица, вл. 2; улица Проходчиков, вл. 3; пос. Акулово, вл. 4; 1-й Саратовский проезд, вл. 5; Феодосийская улица, вл. 7; Молодогвардейская улица, вл. 51, вл. 53; улица Матросова, вл. 21-29; Кременчугская улица, вл.11-17; Заречная улица, вл. 5; Щукинская улица, вл. 7; Новопоселковая улица, вл. 6.

"В программу реновации жилищного фонда в городе Москве включены 5 175 домов - около 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. м, в которых проживает порядка 1 млн жителей. Первые новоселы въехали в новые дома в феврале 2018 году. В настоящее время идет либо закончено переселение жителей 256 домов в 89 домов-новостроек", - добавили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Всего переселяется 38 тыс. жителей, из них в новые квартиры уже переехали более 30 тыс. человек. Построено 114 новых жилых домов общей площадью 1,3 млн. кв. м. Ведется строительство и проектирование 263 домов общей площадью 4,6 млн кв. м, заключили в пресс-службе.