Крупнейший банк Крыма запустил пилотный проект ипотеки на частное домостроение

ТАСС, 28 мая. Системообразующий банк Крыма - РНКБ - запустил пилотный проект ипотечного кредитования индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РНКБ.

"Первый кредит на сумму 3 млн рублей выдан на приобретение земельного участка с одновременным строительством дома по типовому проекту застройщика в коттеджном поселке в с. Перевальное Симферопольского района. Также в рамках пилотного проекта уже одобрены первые несколько десятков заявок на ипотечный кредит для ИЖС", - отметили в пресс-службе банка.

Кроме того, РНКБ разрабатывает отдельную ипотечную программу кредитования ИЖС по типовым проектам, включая аккредитацию застройщиков индивидуального домостроения, автоматизация оформления и выдачи ипотеки и т. д. Итоги пилотного проекта ипотеки на ИЖС подведут осенью, затем кредиты на ИЖС банк будет выдавать по стандартной ипотечной программе.

В свою очередь председатель правления РНКБ Михаил Якунин отметил, что РНКБ стал первым банком в Крыму, который готов финансировать жилищное строительство комплексной или индивидуальной застройки. "Это очень перспективное направление для рынка недвижимости в целом и крымского рынка в частности. Пилотный проект необходим для разработки механизмов комплексного подхода к новому формату ипотечного кредитования в регионе", - добавил Якунин.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что программа поддержки индивидуального жилищного строительства начнет работать в России до конца 2021 года. Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин в свою очередь отмечал, что без развития индивидуального жилищного строительства невозможно выполнить национальную задачу по введению 1 млрд кв. м жилья до 2030 года.