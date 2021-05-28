В Уфе долгострой получил свыше 200 млн рублей на завершение работ

УФА, 28 мая. /ТАСС/. ПАО "Сбербанк" предоставило проектное финансирование на сумму более 200 млн рублей на завершение строительства двух многоэтажных домов в Уфе, квартиры в которых приобрели более 700 человек. Это первый случай предоставления заемных средств на завершение строительства проблемного объекта, сообщила в пятницу пресс-служба Минстроя Башкирии.

"В столице Башкортостана возобновилось строительство жилого комплекса "Черемушки". Это стало возможным благодаря получению новым застройщиком проектного финансирования ПАО "Сбербанк" на сумму более 200 млн рублей. Стоить отметить, ООО "Монолитинвестрой" (застройщик ЖК "Черемушки"), находящийся в группе риска, стал первым в республике застройщиком, которому выделено проектное финансирование кредитной организации на завершение строительства жилого комплекса", - говорится в сообщении.

Таким образом, застройщик объекта при поддержке региональных властей смог привлечь финансирование на завершение работ. Обычно проблемные дома достраиваются на средства федерального Фонда по защите прав граждан - участников долевого строительства. В 2020 году республика зарезервировала в фонде 7 млрд рублей на эти цели. "Примененный механизм по получению проектного финансирования кредитных организаций для завершения строительства объектов мы планируем максимально использовать, чтобы не допустить появления новых проблемных объектов", - приводятся в сообщении слова исполняющего обязанности министра строительства и архитектуры Республики Башкортостан Егора Родина.

По данным с сайта жилого комплекса, строительство двух домов начато в 2014 году, первоначально свои квартиры покупатели должны были получить через три года. Готовность объектов составляет 45 и 82%. В соответствии с планом, завершение строительства ЖК "Черемушки" планируется не позднее 2022 года, добавили в Минстрое.