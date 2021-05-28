ФАС не выявила картельного сговора между застройщиками по стоимости жилья

ВОРОНЕЖ, 28 мая. /ТАСС/. Инспекторы ФАС по итогам проверки не выявили картельный сговор между застройщиками в России по стоимости жилья, сообщил в пятницу журналистам замглавы Минстроя Никита Стасишин.

"ФАС отчиталась президенту, объективно в регионах картельного сговора между застройщиками по стоимости квадратного метра нет. Есть вопросы к металлургам, там ведутся действия реагирования ФАС", - сказал Стасишин.

По его словам, есть несколько регионов, где представлено малое количество застройщиков, что привело к дефициту предложения. "Но то, что ставил задачей президент, выяснить, был ли картельный сговор, по официальной позиции ФАС, его нет", - подчеркнул замминистра.

Президент России Владимир Путин ранее поручил Федеральной антимонопольной службе до 15 мая представить ему доклад о результатах проверки обоснованности роста цен на жилье в каждом регионе. Выступая на совещании 8 апреля, глава государства подчеркнул, что в ряде регионов жилье подорожало на 17-30%.

Как сообщал глава ФАС Максим Шаскольский, территориальные органы антимонопольной службы должны предоставить информацию о проверке до 11 мая. Кроме того, ранее ФАС возбудила дело в отношении металлотрейдеров по признакам картельного сговора на рынке металлопроката. По словам главы ведомства, это тоже вносит вклад в рост стоимости строительства.