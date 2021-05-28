Чекунков: программа "Дальневосточный квартал" позволит увеличить ввод жилья в ДФО

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Реализация программы "Дальневосточные кварталы" поможет к 2024 году выполнить поставленную президентом РФ задачу по строительству 3,3 млн кв. м жилья в год. Об этом сообщил глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков на коллегии министерства в пятницу.

"Президентом поставлена задача к 2024 году в 1,6 раза увеличить объем ввода нового жилья - до 3,3 млн кв. м в год. Минвостокразвития разработана программа "Дальневосточные кварталы" по строительству современных микрорайонов с комфортной планировкой, которые зададут новый, более высокий стандарт жизни для дальневосточников по доступным ценам", - сообщил Чекунков.

Он отметил, что распространение режима территорий опережающего развития (ТОР) на проекты комплексной застройки позволит сделать жилье комфортным для дальневосточников и понизить себестоимость проектов, Президент РФ уже поддержал это предложение.

"Также представляется перспективным развитие индивидуального жилищного строительства. По статистике, более 5% участников программы "Дальневосточная ипотека" направляет кредитные средства на строительство новых и приобретение готовых индивидуальных домов. Для сравнения, в среднем по России доля таких кредитов составляет всего лишь 1%, поэтому на дальневосточном гектаре эта тенденция стремления к своему дому в пять раз выше, чем в среднем по России", - отметил глава Минвостокразвития РФ.

Ранее Чекунков сообщал, что работа по реализации программы "Дальневосточный квартал" уже начата, результатом ее станет создание в городах Дальневосточного федерального округа новых комфортных жилых кварталов. На проекты комплексной застройки, соответствующие критериям программы, предлагается распространить льготы для резидентов территорий опережающего развития.