Минстрой расширит условия программы поддержки низкомаржинальных проектов жилья

ВОРОНЕЖ, 28 мая. /ТАСС/. Поддержку по программе субсидирования кредитов застройщикам получили уже пять низкомаржинальных проектов жилищного строительства. Минстрой планирует расширить условия программы для увеличения количества участников, сообщил в пятницу журналистам замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин.

"Буквально позавчера мы повели второе заседание комиссии по отбору низкомаржинальных проектов. Два банка заявились с новыми проектами, это Банк ДОМ.РФ и Сбербанк. Соответственно, уже у нас есть порядка пяти проектов, по которым мы начали субсидировать низкомаржинальные проекты. Программа набирает обороты, мы сейчас немного корректируем условия для того, чтобы туда попало большее количество проектов", - сказал Стасишин.

Он пояснил, что нынешняя скорость продаж жилья на этапе строительства благодаря льготной ипотеке обеспечивает эффективную процентную ставку проектного финансирования для застройщика в размере 2-3%. Если же темпы продаж замедлятся, и, соответственно, повысится эффективная ставка, то и спрос на программу низкомаржинальных проектов будет больше, пояснил замминистра.

"Самое главное, что у нас работающий механизм есть, и в случае любого колебания рынка по спросу мы сразу же включаем те меры поддержки, которые уже есть, а не принимаем новые", - добавил он.

Осенью 2020 года президент Владимир Путин поручил правительству разработать механизмы субсидирования процентной ставки по кредитам застройщиков. В 2021 году на финансирование программы выделено 6,2 млрд рублей, оператором выступает ДОМ.РФ. Ожидается, что реализация программы позволит дополнительно построить несколько миллионов квадратных метров жилой недвижимости в регионах с низкими темпами ввода многоквартирных домов. В апреле межведомственная комиссия, созданная Минстроем России, определила первых двух девелоперов с низкомаржинальными проектами - во Владимире и Саратовской области - для субсидирования кредитов на строительство жилых комплексов.

По условиям программы, планируемая стоимость строительства проекта, в соответствии с проектной декларацией застройщика ограничена 500 млн рублей. Строительство должно вестись в тех регионах, в которых среднедушевые доходы за первый квартал 2020 года на 15 или более процентов ниже среднедушевых доходов в целом по России. Как ранее поясняли в Минстрое, в тех регионах, где маржа между себестоимостью квадратного метра и ценой продажи невысокая, у застройщиков возникает проблема получения проектного финансирования. Банки, как правило, дают проектное финансирование, если маржа составляет не менее 15%. Без государственной поддержки жилищное строительство в таких регионах может исчезнуть, отмечали в министерстве.