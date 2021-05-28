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Минстрой не поддержал предложение о сокращении архитектурных специальностей в вузах

Минобрнауки ранее опубликовало проект приказа о сокращении четырех архитектурных специальностей в вузах до одной

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Минстрой не поддержал проект приказа Минобрнауки о сокращении четырех архитектурных специальностей в вузах до одной. Об этом сообщил журналистам глава Минстроя Ирек Файзуллин после совещания с отраслевыми архитектурно-строительными вузами.

Ранее 12 мая на портале нормативных правовых актов был опубликован проект приказа, согласно которому направление архитектуры в вузах объединяется со строительством, а четыре специальности - архитектура, реконструкция и реставрация архитектурного наследия, дизайн архитектурной среды, градостроительство - объединяются в архитектуру.

"Мы с министром [образования и науки] Валерием Николаевичем Фальковым проговорили, что программы, которые касаются строительных факультетов, <...> должны согласовываться с Минстроем. В этом плане предложение относительно специальностей Минстроем не поддержано. В этой части мы договорились о том, что снимем проект приказа", - сказал Файзуллин.

Он также добавил, что необходимо сохранять в России строительные вузы.

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