Медведев поручил проработать предложение по использованию маткапитала для ремонта квартир

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поручил проработать предложение по использованию материнского капитала для ремонта квартир, приобретения автомобиля и газового оборудования. Об этом он заявил в понедельник, комментируя соответствующее предложение главы фонда поддержки семьи, материнства и детства "Женщины за жизнь" Натальи Москвитиной на форуме "Большой семейный совет".

"Вы назвали три позиции: ремонт квартиры, приобретение автомобиля и газовое оборудование. Лет десять назад я бы очень сильно засомневался, а сейчас у меня уже нет особых сомнений, откровенно сказать. Мы, конечно, попросим наших коллег это все проработать, коллег в правительстве повнимательнее к этому отнестись и, конечно, коллег в парламенте. И просил бы специально это взять Андрею Анатольевичу [Турчаку] на контроль по линии верхней палаты", - заявил он.

"По газовому оборудованию... Это выбор каждого конкретного человека, давайте проработаем и это тоже, потому что для многих людей в деревне, скажем по-честному, это довольно большие платежи. В городе люди более или менее способны платить, в деревне далеко не всегда - за внутреннюю разводку и приобретение самих приборов учета и оборудования нагревательного", - сказал он, напомнив о поручении президента о бесплатном доведении газа до участков населения.

Медведев отметил, что целевое использование материнского капитала с каждым годом расширяется. "Жизнь внесла свои коррективы, все оказалось гораздо сложнее. И мы с каждым годом раздвигали параметры использования материнского капитала. И это, наверное, правильно, потому что мы помогли большому количеству семей, большому количеству женщин в таких ситуациях", - сказал он.