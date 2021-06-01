Средний срок накопления средств россиянами на квартиру вырос до девяти лет

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Россиянам в среднем требуется около девяти лет, чтобы накопить на квартиру, при этом годом ранее этот срок составлял восемь лет, говорится в аналитическом материале Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

"С 2017 года по 2019 год условный житель РФ со среднедушевым доходом (СДД) мог бы накопить средства на условную квартиру за восемь лет. В 2020 году доля его накоплений снизилась бы на 11,3 п. п. по сравнению с 2019 годом, а копить на такую квартиру пришлось бы почти на год дольше. При этом доля накоплений в целом по России по итогам 2020 года составила бы 10,8% по сравнению с 12,1% годом ранее", - говорится в материале.

Аналитики поясняют, что пандемия, оказавшая негативное влияние на доходы жителей России и рост цен на жилье на фоне введения программы льготной ипотеки под 6,5%, ударила по возможностям граждан купить собственную квартиру.

Больше всего пострадали Кабардино-Балкарская Республика, Чувашская Республика и Республика Алтай, а также Ленинградская область и Ставропольский край, где срок накопления на условную квартиру вырос на три года и более. В Карачаево-Черкессии время накопления увеличилось практически на десять лет.

При этом в единичный случаях сроки уменьшились. Например, в Калужской области рассматриваемый срок за 2020 год снизился почти на год, а в Калмыкии - более чем на пять лет.