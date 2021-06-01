ДОМ.РФ оценил потребность в кадрах по цифровому моделированию в стройке в 50 тыс. человек

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Около 50 тыс. специалистов в области технологий информационного моделирования (BIM) в строительстве понадобится в России в 2022 году, когда применение BIM станет обязательным для госзаказа. Об этом сообщила во вторник пресс-служба ДОМ.РФ.

"Это приводит к обострению дефицита подготовленных кадров. В настоящее время на рынке насчитывается не более 10 тыс. специалистов с цифровыми компетенциями. К 2022 году потребуется 50 тыс. человек, обладающих навыками работы с ТИМ, а к 2024 году - четверть миллиона", - говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому применение технологий информационного моделирования станет обязательным для строящихся за бюджетные средства объектов с 2022 года. Частные застройщики также постепенно переходят на цифровые проекты.

С 1 августа ДОМ.РФ планирует открыть Цифровую академию, которая займется подготовкой кадров по таким направлениям как введение в цифровое строительство и технология информационного моделирования, сообщил директор по персоналу и операционной эффективности ДОМ.РФ Алексей Первенцев на встрече со студентами российских вузов. Как ожидается, академия будет ежегодно выпускать до 4 тыс. специалистов с компетенциями в области технологий информационного моделирования. Также планируется проведение всероссийских конкурсов молодых специалистов.

"У студентов есть уникальная возможность получить все необходимые компетенции и через 1,5-2 года вырасти в востребованных специалистов в этой новой цифровой отрасли. Сегодня практически не осталось малоконкурентных профессий, новые подходы, инструменты, задачи требуют быстрой адаптации", - отметил Первенцев на встрече.

В основе информационного моделирования здания (BIM - Building Information Modeling) лежит проектирование объекта как единого целого. Изменение одного из параметров влечет автоматическое изменение связанных с ним параметров и объектов вплоть до чертежей, спецификаций и календарного графика. Использование BIM оптимизирует бизнес-процессы и снижает риски на всех этапах жизненного цикла зданий, способствует выработке оптимальных решений, выявлению ошибок на ранних стадиях проектирования, снижению затрат на строительство и эксплуатацию, сокращению сроков работ. Понятие BIM появилось в Градостроительном кодексе РФ в 2019 году.