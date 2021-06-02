Володин предложил обсудить на Совете Думы изменение порядка внесения поправок в ЖК РФ

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в среду предложил обсудить на ближайшем заседании Совета палаты законопроект, согласно которому поправки в Жилищный кодекс РФ (ЖК) должны вноситься только отдельными законодательными актами.

Данную тему в начале заседания Госдумы подняла глава комитета по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская. По ее словам, на прошедшем заседании комитета "единогласное решение было принято в присутствии руководства Минстроя в лице замминистра [Максима Егорова], что этот документ надо рассматривать".

Полномочный представитель правительства РФ Александр Синенко в свою очередь сообщил, что кабмин направил в Госдуму отрицательный отзыв на данный законопроект.

"Галина Петровна, давайте этот вопрос вынесем на Совет Госдумы на 7 июня. И до этого времени, если поменялась позиция, просьба к правительству подкрепить ее письменно", - сказал Володин.

Законопроект был внесен в Госдуму Хованской в октябре 2020 года.