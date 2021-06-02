Объем средств на счетах эскроу вырос за апрель на 13%

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Объем средств на счетах эскроу в РФ вырос за апрель на 13% и составил на 1 мая 2021 года 1,83 трлн рублей, говорится в сообщении пресс-службы ЦБ РФ.

"Общий объем средств, размещенных участниками долевого строительства на счетах эскроу, на 1 мая 2021 года составил 1,83 трлн рублей. При этом 278,7 млрд рублей со счетов эскроу по завершенным проектам строительства уже перечислены застройщикам или направлены на погашение кредитов на строительство объектов", - говорится в пресс-релизе.

Общий лимит действующих кредитных договоров, заключенных банками и застройщиками, составляет 3,57 трлн рублей на 1 мая.