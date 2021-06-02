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Россия вошла в десятку стран-лидеров по темпам роста цен на жилую недвижимость

Как следует из доклада Knight Frank, стоимость жилой недвижимости в стране поднялась на 11,1% с конца первого квартала 2020 года по конец первого квартала 2021 года
© Александр Рюмин/ТАСС

ЛОНДОН, 2 июня. /ТАСС/. Россия заняла девятую позицию в рейтинге стран по темпам роста цен на жилую недвижимость. Об этом говорится в распространенном в среду докладе международной консалтинговой группы Knight Frank, в котором анализируется ситуация в 56 странах и территориях с конца первого квартала 2020 года по конец первого квартала 2021 года.

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Как следует из доклада, стоимость жилой недвижимости в РФ за этот период поднялась на 11,1%. Лидером же списка стала Турция, где стоимость жилья подорожала на 32%. За ней следует Новая Зеландия с показателем в 22,1%. Третье место досталось Люксембургу (16,6%). Также в десятку вошли Словакия с изменением цен в 15,5%, США (13,2%), Швеция (13%), Австрия (12,3%), Нидерланды (11,3%) и Норвегия (10,9%).

Как отмечается в докладе, в нынешнем году был зафиксирован самый быстрый темп роста цен на жилую недвижимость в мире с конца 2006 года. В среднем изменение цен в странах и на территориях, попавших в рейтинг, составило 7,3%.

В 13 странах зарегистрирован двузначный рост цен, который пришелся на первый квартал 2021 года. В связи с этим консалтинговая компания не считает удивительным появление разговоров о пузырях на рынках жилой недвижимости. Власти некоторых стран уже начали принимать меры, направленные на сдерживание цен на жилье. К примеру, как указано в документе, в Новой Зеландии, Китае и Ирландии правительства ужесточили правила кредитования, а также повысили гербовый сбор на вторую и последующие покупки недвижимости.

Как прогнозирует компания, к концу года активность покупателей спадет. Снижению цен также могут способствовать угрозы появления новых вариантов коронавируса и ситуация с созданием новых вакцин или же приостановкой вакцинации.

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