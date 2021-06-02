Мутко: решение о судьбе программы льготной ипотеки президент может озвучить на ПМЭФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Судьба программы льготной ипотеки на новостройки, которая завершается 1 июля, может войти в число тем, которые президент Владимир Путин поднимет в своем выступлении на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Такое мнение высказал журналистам генеральный директор госкомпании ДОМ.РФ Виталий Мутко.

"Давайте подождем. У президента было поручение сформировать до середины июня предложения, они сформированы. Я думаю, может, и на форуме какие-либо объявления президент сделает", - сказал он.

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках была утверждена правительством РФ в конце апреля 2020 года. Она призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, которая столкнулась с падающим спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике в связи с пандемией. Ипотечный кредит на льготных условиях можно взять на сумму до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей - в остальных регионах. Изначально программу планировалось завершить 1 ноября 2020 года, но позже правительство продлило ее до 1 июля 2021 года. Кабмин рассматривает варианты для дальнейшего продления программы после 1 июля.