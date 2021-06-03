{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ФАС планирует закрепить сроки предоставления документов для досрочного погашения ипотеки

Федеральная антимонопольная служба указала, что в 2020 году выросло количество жалоб по этому поводу
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает законодательно закрепить сроки предоставления банками документов, необходимых для досрочного погашения ипотечного кредита. Об этом в четверг пишет газета "Известия" со ссылкой на представителя службы.

На эту тему
Льготная ипотека под 6,5%. Что известно об условиях программы
Льготная ипотека под 6,5%.

Инициатива предусматривает внесение изменений в федеральный закон "Об ипотеке". По данным издания, требования по срокам будут зафиксированы в обязательном порядке в кредитных договорах.

"Существующий механизм рефинансирования, предлагаемый банками, предусматривает необходимость уплаты заемщиком дополнительных процентов. Это происходит ввиду отсутствия обеспечения нового жилищного кредита залогом. В период после погашения первой ссуды и регистрационной записи об ипотеке до момента регистрации залога в пользу нового кредитора действует увеличенная ставка", - отметили "Известиям" в ФАС.

В службе добавили, что в прошедшем году выросло количество жалоб по этому поводу. В обращениях граждане указывали на затягивание кредитными организациями сроков выдачи необходимых для досрочного погашения ипотеки документов, а также закладных, требующихся для закрытия регистрационной записи об ипотеке и установления обременения в пользу нового кредитора.

В Банке России сообщили газете, что поддерживают инициативу ФАС, уточнив, что нужно установить сроки предоставления необходимых для рефинансирования кредита документов и их обращения в регистрирующий орган для погашения соответствующей записи об ипотеке.

В апреле замруководителя ФАС Андрей Кашеваров предлагал упростить порядок рефинансирования ипотеки для исключения дополнительных расходов заемщиков.

Теги
Россия
ПМЭФ-2021
Спецпред президента РФ: кампусы и новые районы будут драйверами развития умных городов
Такие же проекты могут появиться на острове Русский во Владивостоке или в городе Корсакове на Сахалине, заявил специальный представитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков
Читать полностью