ФАС планирует закрепить сроки предоставления документов для досрочного погашения ипотеки

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает законодательно закрепить сроки предоставления банками документов, необходимых для досрочного погашения ипотечного кредита. Об этом в четверг пишет газета " Известия " со ссылкой на представителя службы.

Инициатива предусматривает внесение изменений в федеральный закон "Об ипотеке". По данным издания, требования по срокам будут зафиксированы в обязательном порядке в кредитных договорах.

"Существующий механизм рефинансирования, предлагаемый банками, предусматривает необходимость уплаты заемщиком дополнительных процентов. Это происходит ввиду отсутствия обеспечения нового жилищного кредита залогом. В период после погашения первой ссуды и регистрационной записи об ипотеке до момента регистрации залога в пользу нового кредитора действует увеличенная ставка", - отметили "Известиям" в ФАС.

В службе добавили, что в прошедшем году выросло количество жалоб по этому поводу. В обращениях граждане указывали на затягивание кредитными организациями сроков выдачи необходимых для досрочного погашения ипотеки документов, а также закладных, требующихся для закрытия регистрационной записи об ипотеке и установления обременения в пользу нового кредитора.

В Банке России сообщили газете, что поддерживают инициативу ФАС, уточнив, что нужно установить сроки предоставления необходимых для рефинансирования кредита документов и их обращения в регистрирующий орган для погашения соответствующей записи об ипотеке.

В апреле замруководителя ФАС Андрей Кашеваров предлагал упростить порядок рефинансирования ипотеки для исключения дополнительных расходов заемщиков.