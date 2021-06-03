В государственном земельном надзоре будут применять беспилотные технологии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Росреестр реализует пилотный проект по применению беспилотных летательных аппаратов в государственном земельном надзоре. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава Росреестра Олег Скуфинский в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Важное направление деятельности - земельный надзор, и здесь мы тоже идем по пути цифровизации. Сейчас ведомство в тестовом режиме отрабатывает применение беспилотных летательных аппаратов, что сделает земельный надзор в пять раз эффективнее", - отметил Скуфинский.

Он добавил, что в прошлом году ведомство провело анализ эффективности использования земельных участков, в ходе которого для потенциального вовлечения в оборот под жилищное строительство выявлено почти 5,7 тыс. участков площадью более 100 тыс. га. При этом большую часть участков (55%) площадью 47 тыс. га возможно использовать под многоквартирное строительство, а остальные 45% выявленных участков площадью 57,6 тыс. га - под индивидуальное жилищное строительство.

"Мы передали эти сведения в Минстрой, ДОМ.РФ и губернаторам на местах, а также разместили ее на Публичной кадастровой карте в рамках сервиса "Земля для стройки". Уже пришло 60 заявок от клиентов, каждая заявка сопровождается Росреестром и региональными властями", - сказал Скуфинский. По его словам, на публичной кадастровой карте на сегодняшний день размещены сведения о 339 земельных участках площадью более 15,8 тыс. га в 17 регионах России.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.