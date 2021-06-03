Росреестр предложил создать единую платформу для государственной кадастровой оценки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Создание единой общероссийской платформы для государственной кадастровой оценки недвижимости в целях налогообложения позволит исключить ошибки и судебные споры по этому вопросу. Такое мнение высказал в интервью ТАСС глава Росреестра Олег Скуфинский в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мы считаем, что большинство ошибок, неточностей и споров [с кадастровой оценкой недвижимости] связаны с отсутствием единого программного обеспечения, платформы, которая бы позволила единовременно, единообразно и по единому алгоритму обеспечить расчет базы для имущественных налогов. Для создания такой платформы необходимо внести изменения в законодательство, спроектировать и обеспечить переход на единое программное обеспечение. Тогда условно рубль в одном регионе будет сопоставим рублю в другом регионе", - отметил Скуфинский.

Глава Росреестра напомнил, что в 2000-2006 годах в России действовал федеральный институт массовых кадастровых оценщиков с единой методологией, программным обеспечением, системой подготовки специалистов и управления процессами. Затем в силу разных причин систему массовой оценки для целей налогообложения отдали коммерческим оценщикам, что привело к многочисленным судебным спорам. Поэтому кадастровую оценку недвижимости вернули на уровень регионов, и сегодня за нее отвечают государственные бюджетные учреждения при субъектах РФ.

"Нужно понимать, что это только первый шаг к восстановлению полноценной системы кадастровой оценки. Сейчас каждое из этих региональных учреждений проводит оценку, используя свое программное обеспечение, то есть возможны ситуации, когда разные разработчики используют отличающиеся математические алгоритмы, что иногда и приводит к разной оценке стоимости", - отметил Скуфинский. Например, за прошлый год зафиксировано около 40 тыс. судебных споров, касающихся кадастровой оценки.

"Зачем тратить время и ходить в суд, когда можно использовать простые и понятные инструменты, отработанные и в мировой практике, и в Российской Федерации с 2000 по 2006 годы. Такую стратегию в области кадастровой оценки мы планируем реализовывать, естественно, в партнерстве с регионами, объясняя налогоплательщикам и бизнесу, что именно мы делаем и зачем", - добавил глава Росреестра.

С 1 января 2020 года государственной кадастровой оценкой недвижимости занимаются только специализированные государственные бюджетные учреждения. В мае 2021 года из доклада бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова президенту страны Владимиру Путину стало известно, что судебная практика выявила случаи двукратного завышения первоначальной кадастровой оценки недвижимости государственными оценщиками. В то же время общественный омбудсмен по вопросам земельных отношений и определения стоимости недвижимости Марина Карпова отметила, что процесс государственной кадастровой оценки недостаточно налажен, работы по ней недофинансированы в некоторых регионах, также наблюдается дефицит специалистов по геоинформационным технологиям (геодезисты, картографы, топографы).

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.