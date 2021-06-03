В ВТБ считают, что программу льготной ипотеки не продлят в текущем виде

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Программа льготной ипотеки по ставке не выше 6,5% не будет продлена в текущем виде, внимание будет уделяться адресной поддержке регионов. Такое мнение озвучил журналистам заместитель президента - председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в кулуарах ПМЭФ.

"Мы убеждены, что в текущем виде программа завершит свое действие и будет модернизирована, при этом она может кардинально измениться. На наш взгляд, основное внимание будет уделено точечной, адресной поддержке регионов. Комплекс мер будет действовать именно для тех областей, где важно поддерживать необходимые темпы строительства", - сказал Печатников.

При этом ВТБ со своей стороны после 1 июля готов разработать индивидуальные условия поддержки заемщиков совместно с застройщиками, добавил топ-менеджер банка.

Ранее генеральный директор госкомпании ДОМ.РФ Виталий Мутко заявил журналистам, что судьба программы льготной ипотеки на новостройки, которая завершается 1 июля, может войти в число тем, которые президент Владимир Путин поднимет в своем выступлении на Петербургском международном экономическом форуме.

Объединение программ

Банк ВТБ ведет переговоры с ДОМ.РФ по объединению большинства ипотечных программ с господдержкой, заявил Печатников.

"Мы по-прежнему поддерживаем объединение большого числа существующих на рынке России федеральных и региональных госпрограмм. В настоящее время банк ведет переговоры с ДОМ.РФ по этому поводу", - сказал он.

В конце марта Печатников заявлял, что ВТБ предлагает объединить все федеральные и региональные льготные программы для ипотечных заемщиков в единый проект с определенным набором критериев.

По словам Печатникова, российские банки в первом полугодии 2021 года могут выдать до 2,7 трлн рублей в виде ипотечных кредитов. "По нашим прогнозам, выдачи ипотеки на рынке по итогам первого полугодия могут вырасти до 2,7 трлн рублей. Это почти вдвое превышает результат аналогичного периода прошлого года", - сказал он.

По словам топ-менеджера, продажи ипотеки во втором полугодии могут быть близки к уровню первого. "Их общий объем по итогам года может превысить 5,4 трлн рублей. Даже по сравнению с рекордным 2020 годом рынок может вырасти примерно на четверть", - уточнил Печатников.

Сам банк планирует выдать ипотеку на сумму в 1,2 трлн рублей, прирост в сравнении с прошлым годом составит в пределах 30%.

О программе

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках была утверждена правительством РФ в конце апреля 2020 года. Она призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, которая столкнулась с падающим спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике в связи с пандемией. Ипотечный кредит на льготных условиях можно взять на сумму до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей - в остальных регионах. Изначально программу планировалось завершить 1 ноября 2020 года, но позже правительство продлило ее до 1 июля 2021 года. Кабмин рассматривает варианты для дальнейшего продления программы после 1 июля.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.