ВЭБ.РФ и группа "Родина" подписали соглашение о редевелопменте Ивановских мануфактур

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. ВЭБ.РФ и девелоперская группа "Родина" на площадке Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о редевелопменте территории "Ивановских мануфактур" в историческом центре Иваново.

"ВЭБ.РФ и группа "Родина" подписали соглашение об индикативных условиях финансирования прединвестиционной стадии проекта по развитию территории "Ивановских мануфактур". До этого двустороннее соглашение о сотрудничестве по этому проекту Группа "Родина подписала с правительством Ивановской области", - отметили в пресс-службе ВЭБ.РФ.

Проект развития территории "Ивановских мануфактур" стал пилотным в рамках партнерства ВЭБ.РФ и группы "Родина", отметил руководитель блока по управлению объектами в сфере недвижимости и работе с активами - член правления ВЭБ.РФ Александр Тарабрин. "Мастер-девелопер - это новая компетенция в нашей стране. Являясь частью института развития городов, мастер-девелопер помогает случиться проектам, которые не случились бы без его участия, так как у него есть возможность входить в проекты на нулевых этапах и циклах, "вытаскивать" проекты на инвестиционно-привлекательный уровень, после чего привлекаются в партнеры девелоперы для совместной реализации", - добавил Тарабрин.

Ивановские мануфактуры расположены в историческом центре Иваново, комплекс зданий построен в XVIII веке. Его общая площадь достигает 25 га. Проект редевелопмента включает реконструкцию объектов культурного наследия, строительство нового жилья, социальных объектов и благоустройство. Мастер девелопером проекта стала компания "ПроГород" (входит в Группу ВЭБ.РФ), а группа "Родина" - комплексным оператором территории Ивановских мануфактур и новой застройки.

Для редевелопмента создадут специальную проектную компанию "Квартал мануфактур", где доля ВЭБ.РФ составит 49% и группы "Родина" - 51%. Объем инвестиций оценивается в 15,4 млрд рублей. Жилье планируется возводить в три очереди: 53,37 тыс. кв. м - в 2024 году и по 50 тыс. кв. м - в 2025 году и 2026 году. В целом проект рассчитан до 2026 года. Рассматривается возможность вовлечения земельного банка в рамках механизма комплексного развития территорий (КРТ).

"Именно применение такого формата будет способствовать выполнению амбициозной задачи - удержанию и привлечению в Иваново талантливых людей, формированию точки перезапуска экономического, архитектурного и общественно-делового центра города, возвращению самоидентичности пространству. Нам предстоит воссоздать и возродить самое сердце города - Большую ивановскую мануфактуру, что обязательно окажет положительное влияние на всю Ивановскую область. Ответственность, которую мы берем на себя, носит, прежде всего, социальный характер", - отметил управляющий партнер группы "Родина" Владимир Щекин.

О форуме

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит со 2 по 5 июня. Его тема в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В архитектуре деловой программы запланировано более ста дискуссий.

Информационное агентство ТАСС выступает информационным партнером Петербургского международного экономического форума.