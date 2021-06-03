Глава "Открытия" сообщил о роcте ставок по ипотеке на 0,5 процентного пункта

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Ставки по обычной и льготной ипотеке поднялись примерно на 0,5 процентного пункта (п.п.), сообщил глава банка "Открытие" Михаил Задорнов в интервью телеканалу "Россия-24" на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"В любом случае ставки по ипотеке - что по обычной, что по льготной - они уже примерно на 0,5 п.п. поднялись. И, конечно, это движение неизбежно вместе с ростом инфляции, но оно пока не ведет к серьезному замедлению спроса", - сказал он.

Задорнов также добавил, что ипотека продолжает расти. "Мы видим, что ипотека, ее темп роста, сохраняется больше 20%", - уточнил он.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.