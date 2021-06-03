Порядка 40 млн кв. м недвижимости планируется возвести в Москве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Около 40 млн кв. м жилой недвижимости и торговых, промышленных, офисных площадей планируется возвести в Москве в рамках комплексного развития территорий порядка 2 тыс. га. Об этом сообщил в четверг заммэра Владимир Ефимов.

"Если в целом говорить про инфраструктурные проекты, мы также рассматриваем большой проект "Индустриальные кварталы", - это как раз комплексное развитие территорий города Москвы. Вот, около 2 тыс. га - это территории, которые мы планируем вовлечь в эту программу. На ней мы видим потенциальный объем строительства около 40 млн кв. м как торговых, так и промышленных, так и офисных помещений. Безусловно, будет часть жилищного строительства. И инвестиции в инфраструктуру <...> составляют от трети до 40% в зависимости от проекта, и финансирование ее, безусловно, частично будет осуществляться городом", - сказал Ефимов в ходе сессии ПМЭФ-2021.

Президент Владимир Путин в конце 2020 года подписал закон о механизме комплексного развития территорий, который предусматривает расселение аварийного и ветхого жилья, а также дает региональным властям возможность сноса неаварийных многоквартирных домов. Законом предусматривается реализация программ обновления городской застройки с привлечением внебюджетных источников. Комплексного развития территорий будет проводиться по решению правительства РФ, властей регионов и органов местного самоуправления.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.