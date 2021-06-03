Силуанов заявил, что решение о судьбе программы льготной ипотеки объявят в ближайшее время

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Правительство рассматривает продление программы льготной ипотеки в РФ, ее параметры обсуждаются, решение будет объявлено в ближайшее время, сообщил журналистам глава Минфина Антон Силуанов в кулуарах ПМЭФ. По его словам, льготная ипотека была антикризисной мерой.

"Про льготную ипотеку логика такая - мы не можем постоянно реализовывать антикризисные меры, льготная ипотека была антикризисной мерой. Поэтому сейчас рассматриваются вопросы о продолжении программы льготной ипотеки, но параметры этой льготной ипотеки в настоящее время обсуждаются и руководством страны будет принято окончательное решение. В ближайшее время об этом будет объявлено", - сказал Силуанов.

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках была утверждена правительством РФ в конце апреля 2020 года. Она призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, которая столкнулась с падающим спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике в связи с пандемией. Ипотечный кредит на льготных условиях можно взять на сумму до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей - в остальных регионах. Изначально программу планировалось завершить 1 ноября 2020 года, но позже правительство продлило ее до 1 июля 2021 года. Кабмин рассматривает варианты для дальнейшего продления программы после 1 июля.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.