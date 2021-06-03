Минстрой проработал более 10 сценариев продления льготной ипотеки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Почти все регионы России обратились в Минстрой с просьбой о продлении льготной ипотеки на новостройки после 1 июля. Решение находится на этапе подготовки, было проработано более 10 сценариев, сообщил в четверг журналистам министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин на площадке Петербургского международного экономического форума.

"Практически все регионы направили обращения с просьбой о сохранении программы поддержки строительства жилья, и льготная ипотека - это один из механизмов. Конечно, Минстрой поддерживает решение о продлении антикризисной программы, но в новом качестве. Сегодня в процессе подготовки находятся разные сценарии, мы отработали более 12", - сказал Файзуллин.

Он добавил, что программа льготной ипотеки особенно необходима для поддержки спроса в регионах с небольшим объемом строительства жилья, например на Дальнем Востоке. Поэтому Минстрой рассчитывает на сохранение и продолжение тех механизмов, которые заработали в 2020 году, подчеркнул министр.

Ранее генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко сообщил, что судьба программы льготной ипотеки на новостройки, которая завершается 1 июля, может войти в число тем, которые президент России Владимир Путин поднимет в своем выступлении на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках была утверждена правительством РФ в конце апреля 2020 года. Она призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, которая столкнулась с падающим спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике в связи с пандемией. Ипотечный кредит на льготных условиях можно взять на сумму до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей - в остальных регионах. Изначально программу планировалось завершить 1 ноября 2020 года, но позже правительство продлило ее до 1 июля 2021 года. Кабмин рассматривает варианты для дальнейшего продления программы после 1 июля.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.