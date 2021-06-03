ВТБ и ДОМ.РФ разработают программу поддержки ипотечных заемщиков в регионах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. ВТБ и ДОМ.РФ договорились создать универсальную региональную программу поддержки ипотечных заемщиков, которая предполагает возможность субсидирования первоначального взноса и ставки по кредиту. Меморандум о сотрудничестве стороны подписали в четверг на площадке Петербургского международного экономического форума.

"ДОМ.РФ и ВТБ в рамках совместной работы планируют разработать принципы универсальной региональной программы поддержки отдельных категорий ипотечных заемщиков, для которых будет сформирован единый инструментарий и определены четкие правила участия. Стороны намерены создать простой механизм подключения и работы с таким субсидированием", - сообщила пресс-служба ВТБ.

Проект планируется разработать к четвертому кварталу 2021 года, его условия будут едиными для всего рынка. Сейчас, по данным ДОМ.РФ, в России существует более 240 региональных жилищных программ, которые охватывают разные территории страны и категории клиентов, а их условия значительно отличаются друг от друга. В результате к участию в программах допускается ограниченный круг банков-кредиторов, а у заемщиков не всегда есть возможность получить меры поддержки в режиме одного окна.

Как ожидают в ВТБ, по итогам первого полугодия российские банки выдадут около 2,7 трлн рублей ипотечных кредитов - почти вдвое больше результата аналогичного периода прошлого года. Всего же по итогам 2021 года объем выдачи на рынке может достичь рекордных 5,4 трлн рублей, считают в ВТБ. Однако важно не просто наращивать объем продаж, но и сделать ипотеку более понятной и доступной для населения в долгосрочной перспективе, считает заместитель президента - председателя правления ВТБ Анатолий Печатников. "Мы убеждены, что для этого необходимо объединение многочисленных региональных программ в единый проект с одним техническим оператором, который позволит российским семьям получать реальную поддержку в своем регионе и выбирать ипотеку в удобном для обслуживания банке. Профессиональная экспертиза таких крупных игроков, как ВТБ и ДОМ.РФ, позволит учитывать интересы всех клиентских сегментов и решить этот вопрос на долгие годы", - приводятся в сообщении слова Печатникова.

Как отметил заместитель генерального директора ДОМ.РФ Артем Федорко, за счет сочетания федеральных, региональных и отраслевых программ процентная ставка при покупке квартиры может составить 3,5%, а если в семье родился ребенок с начала 2018 года - 2,5%. Кроме того, при покупке квартиры или индивидуального дома на селе ипотека может быть выдана по ставке от 0,1 до 1%. Федорко выразил надежду, что новую программу поддержат и другие кредитные организации.

Кроме того, ДОМ.РФ и ВТБ договорились заняться разработкой условий для создания совместных ипотечных программ, комплексом мер по социальной и адресной помощи клиентам и повышением уровня доступности ипотеки. Стороны также будут развивать программы поддержки, которые финансируются из федерального или регионального бюджета.

О ПМЭФ

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.