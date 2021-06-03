ДОМ.РФ и Альфа-банк выпустят ипотечные облигации на сумму до 300 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. ДОМ.РФ и Альфа-банк запланировали выпуск ипотечных облигаций в объеме до 300 млрд рублей. Меморандум о сотрудничестве в четверг на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписали генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко и главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский.

"Мы высоко оцениваем партнерство с Альфа-банком, активно участвующем в программе "Семейная ипотека", оператором которой является ДОМ.РФ. Сейчас мы договорились о возможности выпуска ипотечных облигаций ДОМ.РФ общим объемом до 300 млрд рублей. Такой амбициозный план с одним из лидеров банковского сектора отражает высокую востребованность механизма ипотечных ценных бумаг ДОМ.РФ", - привела пресс-служба ДОМ.РФ слова Мутко.

В соответствии с меморандумом стороны выразили заинтересованность в развитии ипотечного кредитования, стандартизации и цифровизации процессов ипотечного рынка, а также в развитии рынка ипотечных облигаций.

По программе стандартизированных ипотечных облигаций с поручительством ДОМ.РФ с декабря 2016 года размещен 31 выпуск объемом более 930 млрд рублей. Ипотечные облигации с поручительством ДОМ.РФ (ИЦБ ДОМ.РФ) занимают около 90% рынка всех облигаций с ипотечным покрытием и порядка 2% от объема долгового рынка России. Инвесторами являются негосударственные пенсионные фонды, управляющие и страховые компании, банки, а также частные инвесторы.

Развитие рынка ипотечных облигаций является одним из ключевых инструментов достижения национальных целей и реализации национального проекта "Жилье и городская среда". Ипотечные облигации дают возможность банкам получать рыночное финансирование для выдачи новых ипотечных кредитов, что позволяет увеличивать объемы ипотечного кредитования по более низким ставкам.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.