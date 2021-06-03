Эксперт: развитая инфраструктура в Москве создает благоприятные условия для девелоперов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Уровень инфраструктуры является принципиальным фактором для запуска новых девелоперских проектов. В этом смысле Москва создает благоприятные условия для застройщиков, считает генеральный директор девелоперской группы компаний "Кортрос" Станислав Киселев.

"Развитие транспорта, инженерной инфраструктуры в Москве идет очень быстрыми темпами. Это для нас как для девелоперов принципиальные условия для запуска и успешной реализации проектов жилищного строительства. В этом смысле Москва создает серьезные условия", - сказал Киселев на сессии Петербургского международного экономического форума.

Он напомнил о "решительных действиях", которые принимала российская столица в самый разгар пандемии и которые сначала вызывали опасения со стороны бизнеса, однако по прошествии времени стало понятно, какой эффект это принесло. "Более того, мне кажется, что решительность власти в сложных социальных и экономических ситуациях дает определенный сигнал инвесторам. То есть "закручивание гаек" в самый сложный период создало базу для быстрого выхода из кризиса", - отметил гендиректор "Кортроса".

В сложившейся ситуации тот, кто быстрее будет готов к открытию границ, поймает дополнительные возможности в бизнесе и дополнительный спрос, уверен Киселев. Здесь фактор времени имеет принципиальное значение, добавил он.

По словам девелопера, иностранные инвесторы c заинтересованностью смотрят на московский рынок. Он привел в пример китайских партнеров, которые готовы сразу с открытием границ направить своих рабочих в Россию. "Турецкие инвесторы уже говорят о конкретных цифрах инвестиций в наши проекты. Немецкие инвесторы несмотря на кризисные явления продолжают реализовывать с нами проекты по меблировке и оборудованию наших квартир", - сказал Киселев. Московский девелоперский рынок обладает большим потенциалом, заключил он.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.