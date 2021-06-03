Более 500 тыс. россиян взяли льготную ипотеку под 6,5%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Более 500 тыс. семей воспользовались программой льготной ипотеки на новостройки по ставке до 6,5% за все время ее действия, сообщил в четверг гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко на сессии Петербургского международного экономического форума.

"В 2020 году российский рынок ипотеки показал рекордные результаты, а программой льготной ипотеки под 6,5% с момента ее запуска в апреле 2020 года воспользовались уже более 500 тыс. семей. Сейчас государство предлагает гражданам широкий спектр возможностей для улучшения жилищных условий, что требует разъяснительной работы, а часто и рекомендаций", - сказал Мутко.

Он добавил, что в целом в 2020 году 1,8 млн человек взяли кредиты на покупку жилья. По словам гендиректора ДОМ.РФ, это стало возможно благодаря мерам господдержки, своевременно запущенным правительством, и грамотной денежно-кредитной политике Центробанка.

"Мы видим, например, по среднему размеру первоначального взноса, по сроку кредитования, что люди в целом взвешенно подходят к покупке квартиры, рассчитывают свои силы. Но очень часто граждане просто не знают о своих возможностях, которые государство им предоставляет. Ипотека - сложный финансовый продукт, который состоит из множества компонентов. Поэтому очень важно вести разъяснительную работу среди населения по таким вопросам", - подчеркнул Мутко.

Для решения этой задачи в 2020 году структуре ДОМ.РФ появился консультационный центр, специалисты которого в круглосуточном режиме готовы помочь гражданам не только с покупкой жилья или выбором меры господдержки, но и по бытовым вопросам, по оформлению документов. Услугами центра уже воспользовались 1,7 млн человек, а посещаемость портала скоро достигнет 500 тыс. человек в месяц. "Это очень нужная работа, мы будем уделять ей еще больше внимания", - добавил Мутко.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.