ДОМ.РФ в конце июня проведет ипотечный онлайн-марафон

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. ДОМ.РФ совместно с Минфином России планирует в конце июня провести 24-часовой онлайн-марафон по вопросам ипотеки, трансляция которого будет вестись в соцсетях, сообщил в пятницу ТАСС гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Совместно с Минфином мы проведем ипотечный марафон, трансляция будет вестись из студии в офисе ДОМ.РФ. Будем приглашать известных людей, экспертов, задавать им вопросы обо всем, что связано с ипотекой, и развенчивать мифы", - сказал Мутко.

Он уточнил, что зрители смогут задать интересующие их вопросы о государственных ипотечных программах, о рефинансировании, об ипотеке на индивидуальное жилищное строительство и так далее. В том числе к участию в марафоне планируется привлечь банки. Предполагается, что зрителям будут рассылать уведомления с полезной информацией.

Трансляция пройдет в конце июня в соцсетях, добавил гендиректор ДОМ.РФ.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.