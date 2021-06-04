ДОМ.РФ планирует открыть сервис для ипотечных заемщиков на портале госуслуг

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. ДОМ.РФ планирует на портале госуслуг запустить сервис для потенциальных ипотечных заемщиков, сообщил в пятницу ТАСС гендиректор госкомпании Виталий Мутко в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"В 2020 году мы запустили портал "Спроси ДОМ.РФ" для информационной поддержки любых ипотечных заемщиков. Он получил большую популярность. За это время к нам за консультацией обратились 1,7 млн человек. Поэтому такой же сервис мы бы хотели внедрить на портале госуслуг", - сказал Мутко.
Ожидается, что сервис заработает до конца года. На портале будет собрана вся информация о доступных программах поддержки по улучшению жилищных условий. Пользователь сможет получить онлайн-консультацию от экспертов ДОМ.РФ касательно своей жизненной ситуации, а также оперативно собрать необходимый пакет документов для получения конкретной услуги, будь то рефинансирование, налоговый вычет или что-то иное, пояснил гендиректор ДОМ.РФ.
Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.