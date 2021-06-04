ДОМ.РФ планирует открыть сервис для ипотечных заемщиков на портале госуслуг

Как долго стоит копить на квартиру? Или взять ипотеку? Подсчитали, что выгоднее

"В 2020 году мы запустили портал "Спроси ДОМ.РФ" для информационной поддержки любых ипотечных заемщиков. Он получил большую популярность. За это время к нам за консультацией обратились 1,7 млн человек. Поэтому такой же сервис мы бы хотели внедрить на портале госуслуг", - сказал Мутко.

Ожидается, что сервис заработает до конца года. На портале будет собрана вся информация о доступных программах поддержки по улучшению жилищных условий. Пользователь сможет получить онлайн-консультацию от экспертов ДОМ.РФ касательно своей жизненной ситуации, а также оперативно собрать необходимый пакет документов для получения конкретной услуги, будь то рефинансирование, налоговый вычет или что-то иное, пояснил гендиректор ДОМ.РФ.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.