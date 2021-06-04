МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Московский фонд защиты дольщиков планирует достроить проблемный ЖК "Квартал Триумфальный" за счет средств городского бюджета. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Москомстройинвеста.

"Город принял решение о завершении строительства проблемного жилого комплекса "Квартал Триумфальный" (ранее "Кутузовская миля") за счет средств городского бюджета. Объект в районе Фили-Давыдково (кв. 1 и 2, корп. 18, 18А, ЗАО) планируется достроить силами Московского фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства", - говорится в сообщении.

По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, теперь предстоит провести обследование недостроенного объекта, определить объемы выполненных работ и стоимость завершения строительства.

"После этого состоится заседание совета московского фонда, на основании решения которого фондом будет подано заявление о "передаче" объекта в Арбитражный суд и Минстрой РФ", - сказала Пятова.

Объект включен в ЕРПО и дорожную карту проблемных объектов Москвы по восстановлению нарушенных прав граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков.

"В рамках инвестпроекта, заключенного в 2002 году, предполагалось выполнить комплексную реконструкцию жилых кварталов 1 и 2 Фили-Давыдково. На земельном участке по улице Кременчугская, вл. 11-17 планировалось долевое строительство жилья общей площадью 400 тыс. кв. м, а также объектов социально-бытового назначения", - говорится в сообщении.

Строительство объекта было остановлено в связи с разногласиями инвесторов, а компания "Аванта", привлекавшая средства дольщиков, в 2017 году признана банкротом, в ее отношении открыто конкурсное производство. Застройщик ЗАО "ФЦСР" принял на себя обязательства ООО "Аванта" и заключил с некоторыми гражданами договоры участия в долевом строительстве, однако ЗАО "ФЦСР" тоже было признано банкротом в 2018 году.