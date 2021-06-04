Глава Минстроя указал, что не видит смысла в регулировании сервисов по аренде жилья

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Конкуренция на рынке аренды жилья благоприятно скажется на работе профильных сервисов, Минстрой России не видит смысла в их регулировании, сообщил ТАСС министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"В регулировании [сервисов по аренде жилья] нет смысла, сервисы работают. Чем больше конкуренции в данном вопросе, тем лучше. Человек выберет тот сервис, где ему удобно и выгодно", - сказал Файзуллин, отвечая на вопрос о том, намерен ли Минстрой регулировать арендные сервисы после заявление главы крупнейшего в РФ девелопера ПИК, обвинившего "Яндекс" в плагиате при создании сервиса "Яндекс.Аренда".

Ранее гендиректор девелоперской группы ПИК Сергей Гордеев на площадке ПМЭФ заявил, что компания "Яндекс" при создании сервиса "Яндекс.Аренда" полностью скопировала бизнес-модель "ПИК-Аренды". По его мнению, "люди решили не заморачиваться, а все подчистую "слизать". При этом Гордеев подчеркнул, что в группе ПИК приветствуют конкурентов на рынке и готовы помочь "Яндексу" "сделать нормальную рекламу". В пресс-службе "Яндекса", в свою очередь, заявили ТАСС, что сервис долгосрочной аренды жилья был запущен на основе анализа рынка и потребностей его участников. В компании подчеркнули, что аналогичные сервисы существуют как в России, так и в других странах.

Файзуллин добавил, что Минстрой, создавая государственную информационную систему ЖКХ, тоже может совершенно свободно на этой площадке создать свой информационный сервис, однако это вопрос целесообразности и необходимости.

Говоря о возможном обелении арендного рынка в России с помощью сервисов аренды, Файзуллин отметил, что в целом вся экономика страны идет к легальным безналичным расчетам на всех уровнях. "Мы сегодня все больше и больше переходим в безналичное простанство, во всяком случае все крупные города. Все карточки есть на телефоне, и цифровизация - это уже привычка", - сказал глава Минстроя. Он также добавил, что развитию конкуренции помогают как сервисы долгосрочной, так и краткосрочной аренды на туристическом рынке.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.