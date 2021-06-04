ДОМ.РФ может стать оператором программы сельской ипотеки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. ДОМ.РФ может взять на себя функцию оператора программы сельской ипотеки под 3%. Об этом сообщил журналистам генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Институт развития [ДОМ.РФ] является оператором всех государственных программ: это и семейная ипотека, и льготная ипотека, и дальневосточная ипотека, и выплата (многодетным семьям - прим. ТАСС) по 450 тыс. рублей. Это все делает ДОМ.РФ в масштабе страны как оператор. Сейчас рассматривается вопрос передачи нам сельской ипотеки. Мы наработали огромный опыт, имеем информационную систему стандартизированную", - сказал Мутко.

В России действует несколько льготных госпрограмм для приобретения жилья с помощью ипотечного кредита. Так, до 1 июля 2021 года россияне могут взять ипотеку на покупку квартиры в новостройке по субсидированной ставке в 6,5% годовых. Кредит на льготных условиях доступен на сумму до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей - в остальных регионах.

Помимо этого, для семей с двумя и более детьми, рожденными в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, доступна льготная программа со ставкой не более 6%. По этой программе у семей есть возможность рефинансировать ранее выданный кредит. Кроме того, многодетные семьи могут дополнительно получить субсидию до 450 тыс. рублей на погашение части ипотечного кредита.

Также в 2020 году запущена сельская ипотека со ставкой не более 3% годовых. Льготной программой могут воспользоваться россияне, которые хотят приобрести готовое или построить новое жилье на сельской территории в любом регионе за исключением Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга. Кроме того, молодым семьям в Дальневосточном федеральном округе и участникам программы "Дальневосточный гектар" доступна ипотека по ставке не более 2% годовых.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.